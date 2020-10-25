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Во Львове фиксируют случаи выдачи бюллетеней без печати

Иллюстративное фото

 24 канал

Также были зафиксированы попытки выдачи бюллетеней без предъявления паспорта

Семь случаев выдачи избирательных бюллетеней без печати зафиксированы на одном из избирательных участков во Львове, сообщает представительство гражданской сети "Опора"во Львовской области. 

"На участке №461866 наблюдатель "Опоры" зафиксировали попытку членов комиссии выдать избирателю бюллетень без печати. Работниками Госавтоинспекции зафиксировано 7 таких случаев", - отмечено в сообщении.

Кроме того, на участке №462077 также во Львове члены комиссии выдают избирателям бюллетени, не указывая при этом в контрольных талонах никакой информации. "Отсутствует номер, по которому избиратель внесен в списки, подпись избирателя, подпись члена комиссии, что является нарушением ч. 3 ст. 249 Избирательного кодекса", - указано в сообщении.

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Также представители "Опоры" зафиксировали случай в городе Сокаль Львовской области, когда избиратели заполняли бюллетени на подоконнике в связи с очередями.

Кроме того, в г. Стрый одна из избирательниц порвала на территории избиркома свой бюллетень. Причины, приведшие к инциденту, в сообщении не указывают.

Также наблюдатели "Опоры" зафиксировали попытки выдачи бюллетеней без предъявления паспорта, а на одном из участков в г. Самбор члены избиркома выдали бюллетень после того, как избиратель предъявил фото паспорта в мобильном телефоне.

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Ранее сообщалось, что в воскресенье, 25 октября, в Киеве и двух областях Украины правоохранители зафиксировали так называемую карусель - метод фальсификации выборов.

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