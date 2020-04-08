Во Львове бездомный убил лидера группы "Лесик Band"
Он нанес музыканту два ножевых ранения в область сердца
Вечером 7 апреля во Львове бездомный совершил смертельное нападение на лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка.
Об этом сообщил руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич на странице в Facebook.
Он уточнил, что 56-летнему музыканту нанесли два ножевых ранения в область сердца. Дацюка доставили в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось.
Известно, что бездомного опознали - это бывший житель ул. Героев УПА. Сейчас его отправили во Франковский райотдел местной полиции.
По предварительной версии правоохранителей, между мужчинами произошел конфликт.
Точные мотивы преступления пока неизвестны - задержанный бездомный не дает показаний.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).
Александр "Лесик" Дацюк в 1990 году создал во Львове группу "Лесик Band", которая была популярна в середине 90-х. Группа известна своими хитами "Гуляли", "Співали ящури", "Кошмарный сон", "Рэкет", "Весна застоя", "Бразилия".
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