Во Львове активистка Елена Живко угрожает самосожжением из-за давления на нее и ее семью

Елена Живко Скриншот видео

Накануне правоохранители задержали ее брата

Во Львове активистка Елена Живко угрожает самосожжением из-за беззакония и давления на ее родных.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Об этом Елена Живко накануне написала в социальной сети. Она утверждает, что ее брата задержали по сфальсифицированному делу, поэтому она угрожает сегодня облить себя бензином и поджечь. Таким образом, говорит Живко, она хочет показать, какой "беспредел" творится в городе главой областного управления полиции.

Елена Живко рассказала, что накануне ее брат отвозил тяжелобольного отца в Киев на срочную операцию на сердце, однако по дороге машину остановили и брата задержали. Женщина хочет узнать, где сейчас находится ее брат и почему его задержали.

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"Неоднократно я говорила, что каждый раз, когда я делала пикеты, акции, например, против мэра, сразу моя семья – не только этот брат, который сейчас находится в ИВС, у меня много братьев двоюродных, получали повестки. Однажды пришли с обыском, сказали, если не угомонится, мы придем еще раз. Потом, по странному стечению обстоятельств, когда я делала пикеты, моя семья получала какие-то повестки и вызов к разным следователям. Когда я пришла на прием к начальнику полиции Виконскому, он мне открыто заявил, если нужно будет, то мы посадим даже твою маму, о чем я полгода назад объявила в эфире. То есть это постоянно велось давление на меня и мою семью", – заявила Елена Живко.

Активистка рассказала о случае, когда вместе с сотрудником правоохранительных органов выпила кофе, а потом попала в больницу. Однако никакого следствия вероятного отравления не велось, отметила Елена Живко.

Поддержать Елену Живко сегодня пришли много людей. На месте дежурят полицейские и карета скорой медицинской помощи.

Напомним, в феврале на улице Банковой в Киеве под зданием Офиса президента, где протестовали медики, мужчина пытался совершить самосожжение.