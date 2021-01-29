Во Франции задержали еще двух подозреваемых в нападении на украинского подростка

В общем, по этому делу задержаны 11 подростков и один взрослый

Согласно сообщению, утром 29 января правоохранители задержали еще двух фигурантов. В общем, на сегодня, по этому делу задержаны 11 подростков и один взрослый.

К слову, французский политический деятель, лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян на своей странице в Facebook опубликовал видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала, как подростка, поваленного на землю, бьет группа ребят.

Ограничения! Видео содержит кадры насилия

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Напомним, на 14-летнего Юрия напали 15 января в Париже, недалеко от Эйфелевой башни. В результате нападения у украинца пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. После инцидента украинские дипломаты обратились с официальным запросом в прокуратуру Парижа.

Позже стало известно, что парня вывели из искусственной комы. Он находится в тяжелом состоянии, однако с положительной динамикой.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на украинского подростка в Париже и заявил, что виновники должны оказаться в тюрьме.