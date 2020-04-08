ВНО-2020: Даты дополнительного периода регистрации решили изменить из-за карантина

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График дополнительной сессии будет обнародован до 22 мая 2020 года

С 25 мая до 9 июня 2020 года продлится дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания для отдельных категорий лиц.

Об этом сообщили в УЦОКО.

Как говорится в сообщении, эти изменения были внесены на основании приказа Министерства образования и науки Украины.

Согласно ему, право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

являются участниками антитеррористической операции и/или принимали участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и не зарегистрировались во время основного периода регистрации;

живут на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополь или на территории Донецкой или Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут зачтены результаты внешнего независимого тестирования как оценки за государственную итоговую аттестацию).

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Кроме этого, Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность уточнения категорий лиц, которые могут регистрироваться для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания в дополнительный период регистрации.

Известно, что график дополнительной сессии будет обнародован до 22 мая 2020 года.

Напомним, ранее в МОН заявили, что ВНО-2020 состоится, а ДПА для 4 и 9 классов будет отменена.