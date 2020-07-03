Властям выгодно, чтобы улицей правили радикалы, которые будут пугать людей, – Александр Лазарев

Телеканал ZIK

У радикалов не получится запугать украинцев, которые выступают за правовое государство

Власти выгодно, чтобы улицу контролировали "карманные националисты" и праворадикалы, которые будут пугать, бить людей, чтобы не дать им возможности протестовать против этой власти.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Комментируя митинг национал-радикалов против оппозиционных сил, политолог отметил, что лозунги, которые вчера звучали – убить и запретить, – это ненормальная риторика в правовом государстве. А ненаказание отдельных людей, которые прямо угрожали не только оппозиционным политикам, но и президенту, политолог объясняет "крышеванием" определенных спецслужб Украины.

"Это является одним из доказательств того, что администрации президента и новой власти выгодна такая риторика. Сейчас обедневший народ набирает симпатии к оппозиционным силам и начинает выходить на улицу, протестовать против несправедливости и бедности. А власти выгодно, чтобы улицу контролировали "карманные националисты" и праворадикалы, которые будут пугать людей, бить людей, чтобы не дать им возможности протестовать против этой власти", – заявил эксперт.

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В то же время Лазарев подчеркнул, что у радикалов не получится запугать украинцев, которые выступают за правовое государство.

"Люди будут бороться за свои права, они будут чувствовать поддержку оппозиционных политиков. У праворадикалов не получится запугать нормальных украинцев", – подчеркнул Лазарев.

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Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить. Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

В эфире телеканала ZIK Анатолий Шарий открыл новые подробности инцидента.

Впоследствии стало известно, что полиция переквалифицировала статью по делу о нападении на члена партии Шария Никиту Роженко в Харькове.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении Нацкорпусом в Виннице еще одного приверженца его политической силы.