Власти выгодно медийно решать конфликт на Донбассе, - политолог Лазарев
Власти Украины идут по пути замораживания конфликта на Донбассе
Украинской власти невыгодно мирным путем решить конфликт на Донбассе. Им выгодно медийно показывать, что они как-то пытаются вернуть Донбасс.
Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Александр Лазарев.
Александр Лазарев отметил, что о применении Украиной военной силы на Донбассе не может быть и речи, потому что она натолкнется на противостояние другой стороны, а на дипломатическом уровне будут звучать заявления о нарушении Минского процесса. Со слов Лазарева, в случае применения силы Украина также потеряет любые возможности мирного урегулирования.
"Если украинская власть думает о том, что сейчас мы можем начать наступление на самопровозглашенные республики и что-то выторговать, она глубоко ошибается. Этого не будет. Общемировая повестка дня сейчас не в пользу данного сценария. Повестка геополитических игроков, которые влияют на принятие решений внутри Украины и влияют на протекание этого конфликта, который есть на нашей территории, тоже не в пользу этого сценария. Поэтому сейчас все движется к замораживанию конфликта", – отметил Лазарев.
Именно по сценарию замораживания конфликта, добавил политолог, движется сейчас украинская власть, отбросив вариант мирного урегулирования.
"Им это невыгодно. Им выгодно медийно показывать, что они что-то делают, что они как-то пытаются вернуть Донбасс, но по факту мы видим, что взят курс на заморозку конфликта. Мы видим, что есть много аспектов, которые говорят о том, что этот сценарий им выгоден. Это очень цинично, но, к сожалению, они это делают", – прокомментировал политический эксперт.
Новости по теме: Мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и РФ, - Кулеба
Напомним, 10 ноября началось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу". В украинской делегации обращали внимание, что следующее заседание ТКГ состоится 10 ноября, до этого времени ОБСЕ должна была сформировать собственную позицию и, возможно, внести предложения.