Власти выгодно медийно решать конфликт на Донбассе, - политолог Лазарев

Александр Лазарев Фото из открытых источников

Власти Украины идут по пути замораживания конфликта на Донбассе

Украинской власти невыгодно мирным путем решить конфликт на Донбассе. Им выгодно медийно показывать, что они как-то пытаются вернуть Донбасс.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Александр Лазарев.

Александр Лазарев отметил, что о применении Украиной военной силы на Донбассе не может быть и речи, потому что она натолкнется на противостояние другой стороны, а на дипломатическом уровне будут звучать заявления о нарушении Минского процесса. Со слов Лазарева, в случае применения силы Украина также потеряет любые возможности мирного урегулирования.

"Если украинская власть думает о том, что сейчас мы можем начать наступление на самопровозглашенные республики и что-то выторговать, она глубоко ошибается. Этого не будет. Общемировая повестка дня сейчас не в пользу данного сценария. Повестка геополитических игроков, которые влияют на принятие решений внутри Украины и влияют на протекание этого конфликта, который есть на нашей территории, тоже не в пользу этого сценария. Поэтому сейчас все движется к замораживанию конфликта", – отметил Лазарев.

Именно по сценарию замораживания конфликта, добавил политолог, движется сейчас украинская власть, отбросив вариант мирного урегулирования.

"Им это невыгодно. Им выгодно медийно показывать, что они что-то делают, что они как-то пытаются вернуть Донбасс, но по факту мы видим, что взят курс на заморозку конфликта. Мы видим, что есть много аспектов, которые говорят о том, что этот сценарий им выгоден. Это очень цинично, но, к сожалению, они это делают", – прокомментировал политический эксперт.

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Напомним, 10 ноября началось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу". В украинской делегации обращали внимание, что следующее заседание ТКГ состоится 10 ноября, до этого времени ОБСЕ должна была сформировать собственную позицию и, возможно, внести предложения.