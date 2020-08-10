Власть перешла к откровенному террору: Андрей Лесик о нападениях на офисы "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Телеканал ZIK

Также власть идет путем рейдерского захвата телеканалов, – утверждает политик

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда перешли в стадию откровенного террора, понимая, что они теряют поддержку граждан Украины

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик.

"На самом деле, власть сегодня перешла к откровенному террору. Потому что все эти вещи, которые происходят в Полтаве, – нападение на активистов, взрывчатка возле центрального входа в главный офис ("Оппозиционной платформы – За жизнь", – ред.) в Киеве, я уверен, что все это – не без участия СБУ. К сожалению, то, что мы сейчас видим, – Зеленский и его команда перешли в стадию террора, понимая, что они теряют поддержку граждан Украины. Они просто не знают, что делать. Например, в Донецкой и Луганской областях они просто не проводят местные выборы", – сказал Андрей Лесик.

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Политик подчеркнул, что потеряв поддержку граждан Украины, власти не на кого положиться, поэтому она идет или путем рейдерского захвата, это касается телеканала "112 Украина", или откровенного террора и запугивания.

"Но пусть знают, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" не отступит от своих взглядов, взглядов граждан Украины. А они хотят мира в стране и безопасности", – подчеркнул Лесик.

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь". В партии заявили, что произошедшее является попыткой совершения террористического акта, что несет угрозу жизни людей и совершенного общественно опасным способом по политическим мотивам.