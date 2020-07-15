Власть лучше отменит выборы на Донбассе, чтобы не потерять голоса, – Погребинский

Михаил Погребинский ZIK.UA

Киев сам себя загоняет в тупик

То, что на выборах не будет представлен Донбасс – это удобно для власти. Ведь если там были бы проведены выборы, то представители власти не получили бы поддержки, там побеждают представители оппозиции.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил политолог Михаил Погребинский.

Эксперт отметил, что действующая украинская власть считает невозможным проведение выборов в ОРДЛО в этом году, однако, по его мнению, это можно было бы сделать.

"Как это делать – прописано в Минских соглашениях. Более того, на парижской встрече прошлого года продумали и предложили использовать формулу Штайнмайера, которая делает определенный шаг в решении вопроса как провести эти выборы", – заявил политолог.

Вместе с тем он добавил, что камнем, который мешает продвигаться в этом направлении, есть представления и убеждения нынешней украинской власти, что никакие переговоры с представителями непризнанных республик не собираются проводить.

"Хотя это прямо обусловлено в контексте Минских соглашениях. Там прописано, что надо разработать особый закон о выборах на этих территориях, согласовать этот закон с представителями непризнанных республик и только после того продвигать в реальность. Но мы видим, что Киев этого делать не хочет, придумывает своих представителей, тем самым сами себя заводят в тупик", – подчеркнул Погребинский.

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Он также считает, что то, что на выборах не будет представлен Донбасс – это удобно для власти.

"Власти это удобно, потому что если бы там были проведены выборы, то представители власти там не получили бы поддержки. Там побеждают не представители власти, а представители оппозиции", – подытожил политический эксперт.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных избранников.

Также добавим, что народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин заявил, что принятое Радой постановление о местных выборах является отказом от Минских соглашений.