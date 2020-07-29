Власть делает все что угодно, лишь бы не дать самоуправления украинцам, – Савченко о выборах на Донбассе

Надежда Савченко Скриншот видео

Власть лишает народ конституционного права на выборы

Отказавшись от выборов на Донбассе, власть лишает людей конституционного права на местное самоуправление.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Надежда Савченко отметила, что не понимает позиции действующей власти относительно отказа от выборов в областные советы Донецкой и Луганской областей, которые расположены на подконтрольной Украине территории, ведь выборы президента и парламентские там проводились и никто не упоминал о возможных обстрелах.

"Давайте вспомним президентские выборы и выборы в Верховную Раду. Они не боялись, что стрелять будут. Самое главное было собрать голоса, пропихнуть еще пару депутатов по округам, даже которые были не полные, но это надо было сделать. Почему-то тогда это никого не остановило", – отметила Савченко.

А сейчас власть, продолжила экс-нардеп, отказывается от выборов на Донбассе, лишая людей конституционного права на местное самоуправление.

"Что касается самоуправления, то здесь, оказывается, нельзя доверять людям голосование, потому что там стреляют. Смешно! Действительно, военно-гражданские администрации сосредоточены в руках чиновников, и они не хотят их сдавать. В Луганске сделали уже даже две ВГА. То есть делают все что угодно, чтобы только не дать возможности самоуправления украинцам. Это очень плохо", – подчеркнула Савченко.

Касательно выборов на не подконтрольных территориях, то, по словам гостьи ток-шоу, действительно нет договоренностей и стабильности, чтобы их провести. Но отказ от проведения выборов на подконтрольных территориях – это дискриминация граждан Украины.

Новости по теме: "Оппозиционная платформа - За жизнь": Отказ власти проводить выборы в облсоветы Донецкой и Луганской областей – это дискриминация граждан и прямое нарушение Конституции

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что вычеркнув население Донбасса и Крыма из списков избирателей, власть имеет численное преимущество. По его словам, именно по этой причине ни прежний президент Петр Порошенко, ни нынешний глава государства Владимир Зеленский не собираются приобщать к выборам Донбасс, потому что они потеряют власть, если эти территории будут голосовать.

Также ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных избранников.

Согласно принятому постановлению, местные выборы 25 октября не состоятся в оккупированном Россией Крыму и на не подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.