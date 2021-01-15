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Воз на остановке и снятые калитки: В Ровненской области накажут подростков, которые делали вред на Щедрый вечер

За содеянное дебоширам грозит наложение штрафа, общественные или исправительные работы или административный арест

В Ровненской области традиция делать вред на Щедрый вечер переросла в хулиганство, теперь подросткам, которые придерживались традиций, грозит административная ответственность. Об этом сообщает "Общественное". 

Согласно сообщению, так в городе Дубно щедровальники сняли и выставили в рядок десяток металлических калиток, а в селе Дивень поставили на крыше остановки деревянный туалет. Также шутники устанавливали на крышах остановок повозки. Кое-кто из людей заявил в полицию.

По словам фольклористки Раисы Цапун, украденные телега, сани, ворота или калитка со двора – это ритуальные дебоши и составляющая маскарадных действ в Щедрый вечер. В украинской традиции они символизируют связь поколений и продолжение рода. 

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Однако не все жители поняли такое поведение молодежи. "До сих пор такого не было. Снимали калитки, зубной пастой зарисовывали окна. А такого еще не было. Это впервые у нас такое", - рассказала управляющая делами исполнительного комитета Шпановского сельского совета Валентина Мельничук. 

Также не понравилась шутка владельцу телеги, которого вытащили со двора и поставили на остановку. Люди искали воз по селу, но и подумать не могли, что тот на крыше остановки.

Как отметили в полиции, причастных к "шутке" установили - это компания местных жителей в возрасте от 18 до 20 лет.

"Свой поступок ребята объясняют просто — "традиция". За свои действия перед односельчанкой уже извинились и вернули телегу на то место, откуда и взяли. В отношении нарушителей полицейские составили административные материалы за совершение мелкого хулиганства по статье 173 КУоАП", – рассказала офицер Екатерина Загурская.

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Напомним, недавно в Киеве на Софийской площади полицейский оркестр исполнил песню " едрик" украинского композитора Николая Леонтовича. 

 

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