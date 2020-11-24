Витамины, цинк или обильное питье? – Эпидемиолог назвал, что является действенным во время лечения коронавируса

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Андрей Александрин отметил эффективность обильного питья во время вирусных заболеваний

Для того чтобы укрепить свой организм в период пандемии коронавируса, вместо того, чтобы принимать биодобавки, необходимо прежде всего сбалансировать собственное питание.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Эксперт, комментируя дефицит витамина С и цинка в столичных аптеках, отметил, что наиболее эффективным во время вирусных заболеваний является обильное и частое питье, а вот польза употребления витаминов и цинка не доказана.

"Самое эффективное - это, на самом деле, является обильное питье. Все остальное имеет низкое или не имеет никакого доказательства. Я читал недавно британский медицинский журнал, что появилось около 30 исследований по поводу витамина D. Но опять же - как его принимать, в каких случаях? Это только после того, как мы должны проконсультироваться непосредственно с врачом. И так же, действительно, мы должны понимать, какого качества будут те или иные витамины, которые принимаем", – отметил Андрей Александрин.

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Эпидемиолог советует прежде всего сбалансировать питание.

"Я против различных биодобавок. Почему? Потому что лучше, в первую очередь, сбалансировать свое питание изначально", – сказал медик.

Напомним, по состоянию на утро 24 ноября в Украине лабораторно подтверждено 647 976 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников. Также за минувшие сутки 188 летальных исходов, а выздоровевших – 8298 человек.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения предостерегает от лечения коронавируса COVID-19 антибиотиками. В Европе возможен рост устойчивости к антибиотикам из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии.

Как сообщали, к концу 2020 года жертвами коронавируса могут стать около 33 тысяч украинцев. Это с учетом соблюдения введенного правительством "карантина выходного дня". Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики.