Виновные в незаконной акции протеста на КЖРК должны нести ответственность, – СМИ

Криворожский железорудный комбинат Фото из открытых источников

Акция протеста на Криворожском железорудном комбинате (КЖРК, Кривой Рог, Днепропетровская обл.) закончилась еще 15 октября, но действия, за которые по законодательству может наступать уголовная ответственность (подземная акция протеста, блокировка работы шахты как объекта повышенной опасности, грубое нарушение техники безопасности, подстрекательство к противоправным действиям, причинение имущественного ущерба в особо крупных размерах, подкуп и др.), должны быть оценены в судебном порядке.

Об этом пишет UBR со ссылкой на ряд авторитетных СМИ.

Любым государственным органом, который изучит ситуацию, будет зафиксировано очевидное нарушение ст. 42 Горного закона Украины, запрещающей проводить забастовки в подземных выработках, а также нарушение протестующими установленной законодательством Украины процедуры начала и проведения забастовки. Об этом же говорит и международное законодательство.

СМИ отмечает: акция протеста на КЖРК cтала неожиданностью для менеджмента, ведь никто из сотрудников ранее не выражал свое недовольство: предприятие работало стабильно, зарплата выплачивалась без задержек и своевременно индексировалась.

Участники так называемой "забастовки" первое время даже не могли внятно сформулировать свои требования, не говоря о том, что они не предупредили руководство об акции и не попытались решить вопрос согласно Закону "О порядке разрешения коллективных трудовых споров".

Факты указывают на то, что подземная акция протеста является срежиссированной и по своей сути далека от задекларированных чистосердечных намерений участников. На шахтах были созданы т.н. "сетки" (или "пирамиды") по оплате "работы" провокаторов.

Юридическую квалификацию этой схемы, равно как и меру уголовной ответственности всех причастных к ней лиц, предстоит дать в установленном законом порядке.

Рупором протестов на КЖРК на общенациональном уровне стал профсоюзный лидер и нардепутат Михаил Волынец. Политик продолжает утверждать, что требования протестующих – обоснованные, при этом не приводит ни одного факта, аналитических данных, не дает ссылки на нормы закона. Кроме того, он как руководитель Независимого профсоюза горняков Украины не стал посредником в данной ситуации, не участвовал в переговорах, не разъяснял участникам протеста противоправность занятой ими позиции.

Многие эксперты отметили, что возложенную на профсоюзы функцию (обозначенную в Законе о профсоюзах) НПГУ не выполнил.

Профсоюзы должны были организовать людей, не доводя ситуацию до незаконной блокировки предприятия; разъяснить работникам их права и законный порядок действий; помочь сформулировать и выдвинуть письменные требования; инициировать проведение коллективных переговоров; подготовить обоснованную позицию трудового коллектива и возглавить переговоры.