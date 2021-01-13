Виновен ученик: Во Львовской области суд закрыл дело против учительницы, которая надавала ребенку пинков

Учительница признала свою вину в судье Скриншот с видео

Женщина призналась, что не могла сдержать эмоции, ведь школьник обидел ее

Во Львовской области закрыли дело против учительницы Потелицкой общеобразовательной школы Надежды Патлики, которая на перемене побила шестиклассника. Кроме того, судья Жовковского райсуда Роман Ясиновский отметил, что правоохранители должны были составить админпротокол на родителей ученика за его поведение. Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что во время судебного заседания учительница признала свою вину. Она объяснила, что избила ученика, потому что не могла сдержать эмоции, ведь парень обидел ее.

"После обидных и унизительных слов, сказанных учеником к ней как к учителю, не смогла сдержать эмоции, не смогла проявить стрессоустойчивость, из-за чего действительно кричала на ученика, шарпала за одежду и нанесла ему удары в область затылка", — пояснила Надежда Патлика.

Женщина добавила, что после инцидента попросила прощение у родителей школьника и написала заявление на увольнение. Родители в свою очередь прислали в суд объяснения, в которых говорилось об отсутствии претензий к ней.

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В итоге судья встал на сторону учительницы, а после ее объяснений решил не штрафовать и закрыть дело, ограничившись устным замечанием.

Напомним, инцидент в Потелицкой школе произошел в декабре 2020 года. Во время перерыва в классе между несколькими школьниками произошла драка, во время которой в класс вошла учительница украинского языка и литературы Надежда Патлика. Женщина попыталась разнять детей, однако один из учеников начал хамить ей "Чего ты сюда пришла? Убирайся отсюда".

После этих слов Надежда Патлыка начала шарпать его за одежду и несколько раз ударила ладонью по затылку. Одноклассники школьника сняли это на видео и распространили его в соцсетях. Впоследствии правоохранители нашли видео в сети и начали проверку.

Позже учительница, которая также оказалась заместительницей директора по воспитательной работе, пояснила, что пинками "воспитывала" ученика-шестиклассника.