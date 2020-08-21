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Видео дня: В одном из спальных районов Запорожья поднялась пыльная буря

Пыльная буря Фото из открытых источников

Песок подхватывает сильными порывами ветра и несет в разные стороны

В Запорожье в Южном море поднялась пыльная буря. Соответствующее видео выложили в в группу "Это Запорожье" в Instagram.

По информации местного издания "Индустриальное Запорожье"для возникновения бури достаточно всего двух факторов: сухого грунта и сильного ветра (обычно от 10 м / с и сильнее). Ветер поднимает с земли незакрепленные частицы песка, пыли, почвы, которые и формируют пылевую бурю.

Как сообщается, в последнее время пыльные бури возникают в Запорожской области все чаще. Они не только угрожают здоровью людей, но и забирают с полей наиболее плодородный слой почвы. Бури способны за несколько часов развеять до 500 тонн почвы с гектара пашни.

Специалисты считают, что это явление возникает из-за того, что "черные лесорубы" уничтожают лесополосы. Именно лесные насаждения защищают города и села от пыльных бурь и заносов, смягчают климат и задерживают влагу в воздухе.

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Напомним, 12 мая, в Ивано-Франковской области сильный ветер поднял похожую пыльную бурю.

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