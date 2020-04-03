Видео дня: В Одесской области посреди улицы образовался пылевой смерч

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Высота смерча составляла около 10 метров

В селе Нерубайское Одесской области люди стали очевидцами пылевого смерча, который несся прямо по дороге.

Соответствующее видео появилось в сети Facebook.

На нем видно, как смерч из пыли, камней и мелкого мусора движется в сторону машины, которая ехала по дороге.

Через некоторое время смерч начал исчезать.

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По видео видно, что высота вихря составляла около 10 метров.

Следует заметить, что обычно песчаный вихрь возникает в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.

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Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Теннесси пронесся торнадо, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.