Видео дня: В Черкасской области владелица магазина избила работницу, которая проверяла соблюдение карантина

Иллюстрированное фото - Продуктовый магазин из открытых источников

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до п'яти5 лет

В Чигиринском районе Черкасской области произошел конфликт между двумя женщинами во время обследования делать заведений торговли в условиях карантина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, работник Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей осуществляла обследование учреждений торговли, которым разрешено работать, на соблюдение условий и порядка хранения продукции в условиях карантина. Во время выполнения работ в одном из магазинов были выявлены нарушения. Служащий начал составлять протокол, однако владелица магазина пыталась всячески помешать ей и нанесла телесные повреждения.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 350 УК Украины (Угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, который исполняет гражданский долг). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что с начала ограничительных мер в Украине из-за пандемии коронавируса правоохранители составили четыре тысячи админпротоколов о нарушении карантина.