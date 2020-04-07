Видео дня: Масштабный пожар в Чернобыльской зоне показали с высоты птичьего полета

Радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в пределах нормы

Пожар в Чернобыльской зоне ГСНС

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал, как выглядит крупный пожар в зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Согласно последним данным ГСЧС, по состоянию на 14:15 вторника, 7 апреля, в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 квартала Котовского лесничества площадью до 35 га.

Как отмечается, к месту пожара направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области. Пожарными самолетами (АН-32П) совершено 9 сбросов - 72 тонны воды.

Напомним, в Киевской области правоохранители установили и задержали злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества неподалеку Чернобыля.