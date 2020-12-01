Верховный суд отменил приговор единственному осужденному на Украине крымскому депутату

Мотивацию судебного решения адвокат Ганыша обнародовать отказался

Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Верховного Совета Крыма Василию Ганышу, которого ранее осудили за государственную измену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Андрея Руденко.

"Сегодня Верховный суд рассмотрел нашу кассацию, отменил приговор и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение", - заявил защитник Ганиша.

Как отмечается, бывшего крымского депутата ранее обвинили в государственной измене и присудили ему 12 лет тюрьмы.

Однако, впоследствии приговор отменили, а мотивацию судебного решения адвокат обнародовать отказался.

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Напомним, Василий Ганыш был единственным депутатом, которого осудили в Украине за госизмену. В частности, судейская коллегия постановила доказанными факты того, что Ганыш участвовал в голосовании за российскую "Конституцию Крыма".

Кроме этого, незаконной была признана попытка экс-депутата баллотироваться на выборах в городской совет Феодосии после оккупации полуострова в 2014 лет. В то же время сам Ганыш свою вину не признавал, а наоборот - настаивал на своей невиновности.