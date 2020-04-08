Венедиктова сама была кандидатом в Верховный суд: Портнов заявил о конфликте интересов в деле Порошенко

Андрей Портнов. Фото: korrespondent.net

То, что зарегистрировано по Верховном суде – это пас самому Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова была кандидатом на пост судьи Верховного суда, принимала участие в конкурсе, не добрала нужное количество баллов, проиграла этот конкурс и в связи с проигрышем не была назначена указом Порошенко. И вот сегодня она вносит уголовное производство против Порошенко относительно именно этих указов. Это прямой конфликт интересов.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил юрист Андрей Портнов.

Портнов убежден, что внесение Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой сведений в ЕРДР относительно возможных неправомерных действий бывшего президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного суда Украины – это настоящий "юридический трэш" и дискредитация уголовных дел в отношении Порошенко.

Также Портнов считает, что Венедиктова, сделав такой поступок, решила "пропиариться" на этой теме.

"Вот если бы они сообщили о том, что они подозрение Порошенко вручили, что уже дали ход избранию ему меры пресечения, или отправили в суд обвинительный акт, вот это было бы новостью. А что такое регистрация? Таких регистраций только по моим делам, где я являюсь заявителем, зарегистрировано 14. Но по ним следственные действия проводятся обыски происходили, изъятие документов, арест имущества происходил. А то, что зарегистрировано по Верховному Суду – это пас самому Порошенко", – заявил юрист.

Портнов убежден, что эта справа точно ничем не закончится, ведь здесь есть очевидный конфликт интересов.

"Венедиктова не должна была начинать с этого дела, ведь речь идет о том, что Порошенко своими указами назначил судей Верховного суда. Это его конституционное полномочие. А Ирина Венедиктова, будучи кандидатом на пост судьи Верховного суда, именно в этом конкурсе приняла участие, но не добрала нужное количество баллов, проиграла этот конкурс и в связи с проигрышем не была назначена указом Порошенко. И вот сегодня она вносит уголовное производство против Порошенко относительно именно этих указов. Это прямой конфликт интересов, который дает основания Порошенко и его преступном сообществе говорить, что это конфликт интересов, что это политические преследования. Он получает такие информационные инструменты в руки, которых ранее у него не было ", – прокомментировал Андрей Портнов.

Как сообщалось, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных неправомерных действий бывшего президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного суда Украины.

Напомним, ранее Ирина Венедиктова заявила, что назначение на должность генерального прокурора не мало дополнительного условия в виде "посадки" пятого президента Украины Петра Порошенко.