Венедиктова подписала заявление об отставке Трепака

Виктор Трепак ушел с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию Фото из открытых источников

Трепак подал заявление об увольнении по собственному желанию еще 27 марта

В понедельник, 30 марта, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала заявление Виктора Трепака об отставке с должности заместителя генпрокурора. Об этом сообщает ZN.UA.

Как отмечается, Трепак подал заявление об увольнении по собственному желанию еще 27 марта.

По словам бывшего заместителя генпрокурора, такое решение он принял после того, как Венедиктова сменила функциональные обязанности заместителей и отстранила Трепака от всех дел, которые расследует Служба безопасности Украины, в том числе и от дела о нападении на Екатерину Гандзюк.

В частности, такое перераспределение полномочий Трепак назвал способом воздействия и вмешательства в осуществление полномочий прокурора.

"Перераспределение полномочий между заместителями генерального прокурора делает невозможным дальнейшее исполнение мной вышеуказанных процессуальных полномочий в таких делах, а следовательно, означает мое фактическое устранение от них в полном объеме", - добавил Виктор Трепак.

Напомним, 27 марта Ирина Венедиктова устранила заместителя генерального прокурора Виктора Трепака от дел Майдана, дела Екатерины Гандзюк, дела Сергея Стерненко и других дел, которые расследует СБУ.

Впоследствии Венедиктова пояснила, что отстранение Виктора Трепака от дела Екатерины Гандзюк связано с новым распределением обязанностей в Офисе Генпрокурора.