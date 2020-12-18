Венедиктова: МУС завершил предварительное изучение событий на Донбассе и в Крыму и будет рекомендовать открыть полноценное расследование
Международный уголовный суд завершил предварительное расследование событий, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму, и будет рекомендовать открыть полноценное расследование. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которое размещено на сайте ведомства.
Приводим его текст дословно:
Офис Генерального прокурора - центральный орган по вопросам экстрадиции, международно-правовой помощи и перенятия уголовных производств. Что самое главное в нашей работе? Совершенное изучение каждого документа, который поступает от иностранных государств или направляется в них на предмет его соответствия международным договорам и законодательству Украины. Мы не почтовая служба, которая отправляет все, что получает.
От этой ответственной части нашей работы зависят как эффективность досудебного расследования и соблюдения его разумных сроков, так и вопросы соблюдения прав и свобод граждан, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также имидж Украины как европейского государства, которое выполняет свои международные обязательства, и, в определенной степени, количество жалоб в Европейский суд по правам человека и его решений с признанием фактов нарушений со стороны государства и взыскания средств из государственного бюджета.
Больше всего приковано внимание общественности к такому сложному процессу, как экстрадиция. С одной стороны – это неустанная борьба с преступниками, которые используют территорию Украины как "хаб" для сокрытия от правоохранительных органов иностранных государств, с другой – комплекс процессуально-правовых, оперативных, а иногда и дипломатических мер в отношении выдачи из других государств лиц, которые совершили преступления на территории Украины.
В этом году мы значительно активизировали работу в области международного сотрудничества по вопросам экстрадиции с компетентными органами США, Грузии и других государств. В частности, выданы два члена руководящего звена террористической организации "Исламское государство", один из руководителей движения "Талибан", а также два лица, обвиняемых в мошенничестве и легализации средств на сумму около 145 млн долларов США.
В целом в течение 2020 года Офис Генпрокурора принял 72 решения по запросам о выдаче иностранных государств, уже передано 37 правонарушителей.
Наряду с этим в иностранные государства направлено 82 ходатайства украинских органов досудебного расследования о выдаче. Несмотря на проблемы международного сообщения, вызванные пандемией, организован прием в Украину 21 правонарушителя.
При этом, подчеркну, Офис Генпрокурора тщательно изучает все экстрадиционные документы и принимает решение о возможности их направления или выполнения, или отказывает в таком решении. Во время экстрадиционной процедуры одной из основных задач прокурора является проверка состояния законности, прежде всего при задержании, применении к лицу мер и в осуществлении его фактической передачи. А также мы должны обеспечить соблюдение взаимных межгосударственных гарантий выдачи лица для уголовного преследования относительно границ преследования, условий содержания под стражей и многих других условий экстрадиции правонарушителей.
Также через Офис Генпрокурора проходят все запросы компетентных органов иностранных государств к украинским правоохранителям и их международные поручения к зарубежным коллегам. Это ходатайство о проведении процессуальных действий, допросов лиц, об изъятии документов и тому подобное.
В течение 2020 года обработано более 2200 таких запросов о правовой помощи от 47 стран и более 100 запросов о перенимании уголовных производств. Наибольшее количество таких документов поступило от Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, Венгрии, Чехии и Австрии.
Также рассмотрены еще 500 запросов о правовой помощи и 10 запросов о перенятии уголовных производств, которые украинские правоохранительные органы присылали в 58 стран мира, больше всего - в Латвию, Литву, Польшу, США и Чехию.
Следует отметить, что в текущем году в связи с несоответствием требованиям международных договоров и украинского законодательства отказано в удовлетворении 110 иностранных поручений, а из-за несоблюдения уголовного процессуального законодательства при подготовке международных ходатайств украинским правоохранителям возвращено на доработку почти каждое пятое такое поручение.
Кроме этого, Офис Генпрокурора - ключевое звено для организации международного розыска лица в уголовном производстве и выступает гарантом наличия всех законных и действующих решений, по которым иностранный правоохранительный орган временно лишает лицо свободы.
Мы прорабатываем ходатайство украинских органов досудебного расследования относительно международного розыска правонарушителей с использованием каналов Интерпола. В этом году изучено 232 таких ходатайства и подтверждено намерение запрашивать выдачу 162 правонарушителей.
Отмечу также, что Офис Генпрокурора отвечает за взаимодействие с Европейской организацией по вопросам юстиции. В Евроюсте с 2018 года работает Прокурор по связи, который обеспечивает координацию взаимодействия правоохранительных органов Украины с компетентными органами государств ЕС. В течение текущего года нами организовано и проведено 13 координационных совещаний Евроюста с участием представителей украинских правоохранительных органов для обмена информацией в расследованиях, которые параллельно осуществляются в нескольких государствах.
Результатом таких совещаний нередко является принятие согласованного решения о создании совместных следственных групп для проведения компетентными органами Украины и иностранных государств скоординированных расследований в уголовных процессах о наиболее тяжких и сложных транснациональных преступлениях.
В 2020 году мною подписано 8 соглашений о создании или продолжении деятельности международных совместных следственных групп.
Работа в рамках совместной следственной группы с международными партнерами в течение шести лет по делу о сбивании "малайзийского Боинга" над оккупированной частью Украины дала возможность наблюдать сейчас всему миру за процессом, происходящим в Гааге. С марта этого года продолжается слушание в отношении четырех подозреваемых лиц.
Это прецедентное для Украины дело и эффективный опыт международного сотрудничества.
Умелое применение норм международного права и даже расследование преступлений без доступа к территории его совершения – это категории, которыми сегодня оперирует Офис Генерального прокурора во время осуществления процессуального руководства.
Еще одно преступление мирового масштаба, от которого пострадали граждане 6 стран, - сбивание ракетами в небе над Тегераном украинского "Боинга", где погибло 176 человек.
Так, с целью установления объективных обстоятельств авиакатастрофы Офисом Генпрокурора направлено в страны Европы, Азии и Северной Америки 17 запросов о международно-правовой помощи и обеспечено соответствующее сопровождение в них.
Это дело расследуется в абсолютных условиях экстерриториальности. В то же время применение международных инструментов для сбора доказательной базы, анализ открытых источников данных и оперирование практикой международного суда ООН продвигает поэтапно прокуроров к установлению объективной истины.
Кроме того, мы используем механизмы международного сотрудничества в уголовных процессах для защиты интересов Украины от нарушений ее суверенных прав на независимость территории и границ.
Воздушное пространство и территориальные воды в пределах Крымского полуострова – это исключительная территория Украины.
В этом году по инициативе прокуроров судами наложен арест на 104 самолета, которые вопреки нормам международного права и украинских законов российскими эксплуатантами используются для осуществления полетов в украинский Крым. Кроме того, арестованы 50 морских судов, которые незаконно заходили в закрытые морские порты Крыма под флагами иностранных государств.
Следующим шагом будет обращение к международным партнерам для принятия мер к нарушителям с учетом норм международного права.
Седьмой год подряд в отношении Украины продолжается вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации. Оккупированными остаются Крым и часть территорий Донецкой и Луганской областей. И в этом противостоянии два фронта: на одном ценой собственной жизни защищают государство наши защитники, на другом – продолжается не менее чувствительный труд прокуроров по сбору доказательств преступных действий агрессора и отстаиванию прав пострадавших украинцев.
На поле боя за Закон мы шаг за шагом продвигаемся к миру и защите суверенных прав украинского народа как в национальных судах, так и в международных институциях.
В правовой плоскости мы реализовали механизмы, предоставленные законодателем в части признания положений Римского устава относительно преступлений, совершенных на Донбассе и в Крыму. Воспитано целое поколение прокуроров, применяющих нормы международного гуманитарного права и международного уголовного права.
Именно они совместно с международными неправительственными организациями, начиная с 2016 года, направили в Международный уголовный суд в целом 15 информационных сообщений о наиболее тяжких преступлениях, которые совершаются против украинского народа.
Относительно событий на Востоке Украины передана информация о добытых доказательствах осуществления контроля Российской Федерацией над незаконными вооруженными формированиями, действующими в том регионе. Доказательства убийств, внесудебных казней, пыток, унижения достоинства в условиях вооруженного конфликта, незаконных задержаний и других наиболее тяжких преступлений против жизни и здоровья лиц.
В Крыму это преступления по насильственным перемещениям наших граждан с территории полуострова, депортации, незаконному уничтожению и присвоению имущества, использованию гражданского населения как "живого щита", милитаризации детей и другие.
Мы наладили прямую коммуникацию с Офисом Прокурора Международного уголовного суда, которому передано большое количество материалов по указанным преступлениям.
Параллельно мы двигались и с украинским правосудием. Мы сосредоточили усилия на работе по процессуальному руководству досудебным следствием наиболее тяжких преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в профильном Департаменте.
В этом году только на уровне Департамента прокурорами сообщено о подозрении 54 лицам в совершении особо тяжких преступлений в ходе вооруженного конфликта.
В целом количество преступлений, связанных с вооруженным конфликтом по Украине, превышает 20 тысяч и расследуется более чем в 5 тысячах уголовных производств.
Мы уже имеем сотни осужденных украинскими судами лиц, совершивших преступления, связанные с вооруженной агрессией, имеем привлеченных к уголовной ответственности граждан РФ, отдельных из них в заочном порядке.
Однако надлежащая сатисфакция украинских интересов должна быть отстояна в Международном суде с тем, чтобы не избежали уголовной ответственности те лица, которые, к сожалению, являются недостижимыми для украинского правосудия, в частности, высшее руководство российской власти.
И эта сложная и объемная работа наконец дала свой результат. 11 декабря Офис прокурора Международного уголовного суда принял историческое решение.
Прокурор МУС Фату Бенсуда заявила о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму, и будет рекомендовать открыть полноценное расследование по ситуации в Украине.
Первый шаг к международному процессу сделан. Идем дальше и работаем для следующих решений Международного уголовного суда.