Венедиктова: МУС завершил предварительное изучение событий на Донбассе и в Крыму и будет рекомендовать открыть полноценное расследование

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Международный уголовный суд завершил предварительное расследование событий, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму, и будет рекомендовать открыть полноценное расследование. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которое размещено на сайте ведомства.

Приводим его текст дословно:

Офис Генерального прокурора - центральный орган по вопросам экстрадиции, международно-правовой помощи и перенятия уголовных производств. Что самое главное в нашей работе? Совершенное изучение каждого документа, который поступает от иностранных государств или направляется в них на предмет его соответствия международным договорам и законодательству Украины. Мы не почтовая служба, которая отправляет все, что получает.



От этой ответственной части нашей работы зависят как эффективность досудебного расследования и соблюдения его разумных сроков, так и вопросы соблюдения прав и свобод граждан, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также имидж Украины как европейского государства, которое выполняет свои международные обязательства, и, в определенной степени, количество жалоб в Европейский суд по правам человека и его решений с признанием фактов нарушений со стороны государства и взыскания средств из государственного бюджета.



Больше всего приковано внимание общественности к такому сложному процессу, как экстрадиция. С одной стороны – это неустанная борьба с преступниками, которые используют территорию Украины как "хаб" для сокрытия от правоохранительных органов иностранных государств, с другой – комплекс процессуально-правовых, оперативных, а иногда и дипломатических мер в отношении выдачи из других государств лиц, которые совершили преступления на территории Украины.



В этом году мы значительно активизировали работу в области международного сотрудничества по вопросам экстрадиции с компетентными органами США, Грузии и других государств. В частности, выданы два члена руководящего звена террористической организации "Исламское государство", один из руководителей движения "Талибан", а также два лица, обвиняемых в мошенничестве и легализации средств на сумму около 145 млн долларов США.