"Вечного вам полета": На месте авиакатастрофы АН-26 установили временный памятный знак

Временный памятный знак на месте авиакатастрофы АН-26 Укринформ

На 9-ый день после трагедии на этом же месте хотят провести панихиду

В Харьковской области на месте, где разбился военный самолет АН-26, установили временный памятный знак. Об этом рассказал спикер Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба Олег Кошевой, сообщает Укринформ.

По словам Кошевого, памятный знак с надписью "Вечного вам полета. Ан-26-Ш б/н 76. 25.09.2020" установили по инициативе университета и офицеров воинской части в Чугуеве.

"Это временный памятник. 3 октября, на 9-ый день после трагедии, возле него состоится панихида. Отдадим дань уважения нашим офицерам и курсантам", - сказал представитель университета.

Кроме этого, Кошевой рассказал, что в настоящее время и с семьями погибших, которые пока остаются в Харькове, и с курсантами работают психологи учебного заведения.

"Личный состав прилагает максимум усилий, чтобы поддержать курсантов, наши штатные психологи способствуют этому. Особенно тяжело переживают трагедию курсанты летного факультета. Работаем с семьями погибших. Часть семей еще в Харькове – до окончания экспертиз ДНК. Они проживают в гостинице университета, мы обеспечиваем питание и транспорт. Конечно, с ними общаются психологи", - рассказал спикер университета.

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Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Один из курсантов скончался в больнице, куда попал в очень тяжелом состоянии после падения военного самолета АН-26 в Харьковской области.

В целом в результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. В то же время один курсант-третьекурсник выжил. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

Во вторник, 29 сентября, в Харькове прощались с Виталием Ольховым - одним из курсантов, погибших в авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября под Чугуевом.

На следующий день церемонию прощания и захоронение провели во Львовской области, где родился погибший курсант Харьковского национального университета Воздушных сил.