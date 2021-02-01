Вам звонят из банка: Киберполиция задержала двух телефонных мошенников, которые выманили более 250 тыс. гривен

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От действий злоумышленников пострадали пять человек

В Херсоне правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, выдавая себя за сотрудников банка, узнали платежные реквизиты граждан и присвоили свыше 250 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, к несанкционированному снятию денег со счетов были причастны двое местных жителей в возрасте 28 и 29 лет. Фигуранты выдавали себя за работников банка и в телефонных разговорах узнавали платежные реквизиты граждан.

Далее злоумышленники благодаря онлайн-банкингу совершали покупки, которые платили со счетов потерпевших. По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали пять граждан, которых обманули более чем на 250 тыс. гривен.

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Как отмечается, в домах правонарушителей правоохранители провели три санкционированных обыска, во время которых изъяли технику, мобильные телефоны, банковские и сим-карты.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса.

Фигурантам за содеянное грозит до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине набирает популярность новая схема мошенничества с использованием служб такси, с помощью которой злоумышленники завладевают аккаунтами граждан и делают заказ на тысячи гривен.