Вагон с душем: Укрзализныця попала в очередной скандал из-за дырявой крыши поезда

Фото из открытых источников

Компания уже уволила руководство депо, который выпустило в маршрут неисправные вагоны

“Укрзализныця” в очередной раз попала в громкий скандал из-за дырявой крыши в вагоне одного из поездов. По сообщениям очевидцев, поток воды был настолько сильным, что пассажиры буквально принимали душ во время поездки. Соответствующий ролик был опубликован в сети YouTube.

Отмечается, что 30 июня пассажиры поезда Апостолово - Херсон засняли, как во время ливня с крыши плацкартного вагона обильно течет вода.

На это видео отреагировало руководство “Укрзализныци”, уволив руководителей депо, которые выпустили в рейс неисправный вагон.

"Укрзализныця уволила руководителей пассажирского вагонного депо станции Николаев, которые выпустили на маршрут поезд Апостолово — Херсон в ненадлежащем состоянии.

В частности, прекращены трудовые отношения с начальником депо и его заместителем, который отвечает за эксплуатацию подвижного состава

Кроме того, в "УЗ" проведут служебную проверку инцидента и дадут оценку действиям проводников, ведь в составе поезда были исправные вагоны со свободными местами, в которых можно было разместить пассажиров”, - сообщили в пресс-службе компании.

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Ранее сообщалось, что в среду, 17 июня, проходили обыски в структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти регионах Украины.