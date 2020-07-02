Вагон с душем: Укрзализныця попала в очередной скандал из-за дырявой крыши поезда
Компания уже уволила руководство депо, который выпустило в маршрут неисправные вагоны
“Укрзализныця” в очередной раз попала в громкий скандал из-за дырявой крыши в вагоне одного из поездов. По сообщениям очевидцев, поток воды был настолько сильным, что пассажиры буквально принимали душ во время поездки. Соответствующий ролик был опубликован в сети YouTube.
Отмечается, что 30 июня пассажиры поезда Апостолово - Херсон засняли, как во время ливня с крыши плацкартного вагона обильно течет вода.
На это видео отреагировало руководство “Укрзализныци”, уволив руководителей депо, которые выпустили в рейс неисправный вагон.
"Укрзализныця уволила руководителей пассажирского вагонного депо станции Николаев, которые выпустили на маршрут поезд Апостолово — Херсон в ненадлежащем состоянии.
В частности, прекращены трудовые отношения с начальником депо и его заместителем, который отвечает за эксплуатацию подвижного состава
Кроме того, в "УЗ" проведут служебную проверку инцидента и дадут оценку действиям проводников, ведь в составе поезда были исправные вагоны со свободными местами, в которых можно было разместить пассажиров”, - сообщили в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что в среду, 17 июня, проходили обыски в структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти регионах Украины.