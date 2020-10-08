Вадим Рабинович об убийстве представителя оппозиции на Закарпатье: Это фашизм в чистом виде

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Смерть кандидата в депутаты в Вышковскую ОТО от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павла Седляра – это фашизм в чистом виде.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович.

Народный депутат убежден, что преступники, совершившие нападение на Павла Седляра, которое привело к его смерти, будут наказаны.

"Смерть нашего товарища на Закарпатье, где банды в балаклавах, которые полностью игнорируются властью и силовыми структурами, получают возможность и в каждом городе бьют наших активистов, – это фашизм в чистом виде. Сейчас убили человека. Смотрите, какая формулировка: "убил неизвестный в балаклаве". А что значит неизвестный? А где полиция, СБУ? Все заняты коммерцией сейчас", - сказал Вадим Рабинович.

Новости по теме: Нападения на оппозицию – это результат хаоса, вседозволенности и неспособности власти управлять страной, – Кива

Вместе с тем он добавил, что члены "Оппозиционной платформы – За жизнь" мало полагаются на правоохранителей и понимают, что "защита должна быть в своих руках".

Также нардеп отметил, что смерть кандидата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обязательно будет расследована.

"Мы много делаем, поверьте мне, что, возможно и не видно. Но учтите одну простую вещь, что мы не банда. Наша партия не будет идти на то, чтобы убивать людей. Мы можем только защищать людей. Поэтому все необходимые действия для защиты, что сегодня в состоянии делать, мы делаем. И я не просто говорю как дежурную фразу, что виновные не избегут ответа. Мы знаем, кто этим занимается, отслеживаем эту ситуацию, и, поверьте мне, виновные точно не уйдут", – подчеркнул Вадим Рабинович.

Как сообщали, умер кандидат в депутаты в Вышковскую ОТО от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Седляр, которого накануне жестоко избили.

Напомним, ранее в городе Курахово Донецкой области был совершен разбойный нападение на региональный партийный офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" и приемную народного депутата Владимира Мороза.

Как сообщали, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представители "Национального корпуса" и " Азова" совершили вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус заблокировали и по нему открыли огонь из автоматического оружия.