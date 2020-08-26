В зоне ООС разоблачили сеть агитаторов, которую координировало "министерство информации ДНР"

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Злоумышленники популяризировали организации "Л/ДНР" и отделение юго-восточных областей от Украины

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в районе проведения операции Объединенных сил деятельность сети интернет-агитаторов, которую координировало так называемое министерство информации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, группа состояла из пяти жителей Мариуполя, которые по указаниям кураторов систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя в местных сообществах с более 150 тыс. пользователей.

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"Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации "Л/ДНР" и отделение юго-восточных областей от Украины. Кроме того злоумышленники призвали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения", - заявили в СБУ.

Как отмечается, сейчас деятельность сети блокирована, правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников.

Напомним, недавно контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала противоправного получения социальных выплат из государственного бюджета, в том числе участниками незаконных вооруженных формирований.