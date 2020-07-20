Во Львовской области от осложнений коронавируса умерла 28-летняя роженица

Ребенок, родившийся на 27 неделе беременности, находится в больнице

Сделать тест на COVID-19 в аэропорту Харькова можно с 18 июля Фото из открытых источников

В Жовкве Львовской области от осложнений коронавирусной инфекции скончалась 28-летняя роженица, которая на прошлых выходных родила ребенка. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на главного врача Жовковской больницы Игоря Шевцива.

Отмечается, что в больницу 28-летнюю беременную женщину госпитализировали с подтвержденным Covid-19. Ночью с пятницы на субботу она на 27 неделе беременности через кесарево сечение родила ребенка.

Как прокомментировала изданию "Твоє місто" главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, у роженицы обнаружили положительный ПЦР-тест на Covid-19. Однако, у женщины был избыточный вес и точную причину смерти будет известно только после вскрытия.

Что касается ребенка, то она в тяжелом состоянии находится в областной клинической больнице. Младенец в тяжелом состоянии из-за слишком ранних родов. Кроме того, у нее также может быть заражение коронавирусом, сейчас медики ждут результатов теста.

Новости по теме: Во Львове руководитель лабораторного центра умерла от COVID-19

Напомним, недавно во Львовской области четырем врачам сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Их подозревают в халатности из-за смерти роженицы в 2018 году, после чего ее ребенку был нанесен непоправимый ущерб.