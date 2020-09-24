В Житомирской области вандалы ободрали мох из "украинского Стоунхенджа"

Предположительно, злоумышленники хотели продать мох для ландшафтного дизайна

Валуны в "Каменном селе" в Житомирской области Flickr

В Житомирской области вандалы пытались вывезти более 100 ящиков мха из заказника "Каменное село". Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что вандалов на территории заказника, который называют "украинским Стоунхенджем", заметили туристы. Они рассказали лесникам, что неизвестные мужчины срывают пласты мха с огромных камней и грузят растения в микроавтобус.

Ящики со мхом из "украинского Стоунхенджа" ТСН

Впоследствии на место инцидента приехали правоохранители, которые зафиксировали, что машина злоумышленников была полностью загружена ящиками со мхом. Известно, что вандалы не объяснили цель своего преступления, однако, по предположению лесников, растения планировали продать для ландшафтного дизайна.

По словам краеведа Юрия Халимончука, "облысевшим" валунам теперь понадобятся сотни лет, чтобы снова обрасти мхом. "При нынешних климатических условиях нереально, чтобы он быстро восстановился. Конечно, нанесен огромный ущерб геологическому заказнику", - сказал специалист.

Новости по теме: В Житомирской области обнаружили "затерянный" город времен Киевской Руси

Напомним, не так давно в Ровно вандалы повредили инсталляцию Небесной сотни. В частности, злоумышленники облили жидкостью красного цвета, похожей на сок, два портреты Героев АТО и частично саму стелу.