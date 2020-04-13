В Житомирской области в водоеме нашли тело двухлетнего ребенка

Нацполиция

Совместные группы полицейских, жителей села, спасателей и егерей в течение ночи работали в поисках ребенка

В селе Покостівки в Житомирской области в водоеме нашли тело двухлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

"12 апреля вечером в полицию обратилась жительница с. Покостовки с сообщением об исчезновении ее внука. Мальчик играл во дворе дома, но в какой-то момент оказался без присмотра взрослых и исчез. Местные жители вместе с полицейскими в течение ночи разыскивали малого. Утром 13 апреля тело ребенка нашли в водоеме неподалеку от двора, где мальчик играл", - сказано в сообщении.

В ходе уголовного производства, начатого по факту безвестного исчезновения, установлено, что в семье жителей с. Покостовки воспитывалось трое детей, возрастом 11, 9 и 2,5 лет. Семья добропорядочный и не попадала в поле зрения социальных служб или правоохранителей.

Обнаружив его отсутствие, взрослые сразу бросились на поиски, осмотрели окрестности, ближайшие дома, посадку, овраг, поле, но ребенка не нашли. Родные пропавшего обратились за помощью к местной общины и полиции.

"Общие группы полицейских, жителей села, спасателей и егерей в течение ночи работали в поисках ребенка. Проверяли хаты, чердаки, сараи, матрацы, прилегающую территорию в радиусе нескольких километров, но, увы, поиски не принесли желаемого результата", - добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине в лесополосе нашли мумифицированное тело мужчины.