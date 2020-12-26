В Житомирской области разоблачили злоумышленника, который перевозили700 кг янтаря

Водитель микроавтобуса нарушил ПДД, поэтому правоохранителям пришлось его догонять

В Житомирской области на автодороге Киев-Чоп, правоохранители задержали автомобиль, в котором пытались перевезти 700 кг янтаря в 27 мешках. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, автомобиль Nissan принудительно остановили накануне вечером на автодороге Киев-Чоп, вблизи с. Повчино Новоград-Волынского района. Двигаясь по территории Ровненской области, водитель нарушил несколько правил дорожного движения и не остановился по требованию полицейских, поэтому полицейские решили его догнать и проверить.

Оказалось, что водитель избегал общения с полицейскими из-за груза, который перевозил в автомобиле. Во время осмотра выяснилось, что это 27 мешков с камнями, внешне похожими на янтарь-сырец.

После этого, водитель, 51-летний житель Черновицкой области, предложил полицейским 1000 евро взятки, чтобы избежать административной и уголовной ответственности.

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Как отмечается, на место прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала уголовные правонарушения. Выявленные камни изъяли и передали на ответственное хранение до ГУНП в Житомирской области, назначен его экспертное исследование.

Сейчас проводится досудебное расследование проводится по ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса.

Также полицейские задокументировали обстоятельства предложения неправомерной выгоды патрульным. По данному факту начато уголовное производство по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Теперь водителю грозит не только административная ответственность за нарушение Правил дорожного движения, но и уголовная за указанные деяния.

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Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду 5,4 кг уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран.