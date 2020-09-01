В Житомирской области пытались взорвать поезд с белорусским горючим, происшествие расследуют как теракт

В результате инцидента никто не пострадал

Служба безопасности Украины расследует как террористический акт подрыв железнодорожного пути в Коростенском районе Житомирской области, где двигался грузовой поезд с нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, грузовой поезд сообщением "Барбары – Коростень" транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом. Во время движения на перегоне "Сокорики-Бехи" произошел взрыв, в результате которого были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы.

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Как отмечает Национальная полиция Житомирской области, во время инцидента никто не пострадал. Поезд, в котором перевозили нефтепродукты, повреждений не получил.

Сейчас на месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.

Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала в Житомире члена международной террористической организации "Исламское государство", разыскиваемого Интерполом.