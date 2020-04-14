В Житомирской области полиция начала уголовное производство по факту пожара, уничтожившего 27 домов

В результате инцидента одного спасателя пришлось госпитализировать.

Правоохранители начали уголовное производство по факту пожара в с. Борятин Романовского района, в результате которого огнем было повреждено 27 строений, 2 из них – дома, где проживают люди. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

Согласно сообщению, инцидент случился накануне, в обуздании огня принимали участие также правоохранители, лесники, жители Борятина и соседних населенных пунктов. Медицинская помощь понадобилась работнику ГСЧС, который с признаками отравления угарным газом был доставлен в больницу.

Как отмечается, обстоятельства на месте происшествия выясняла следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что из-за порывов ветра пламя от сухостоя за селом перекинулось на деревянные постройки в самом селе.

Во время осмотра сгоревшей территории в общем в 10 га задокументировано повреждения огнем зеленых насаждений, лесополосы и 27 помещений в селе, из которых 16 – нежилые дома и 2 – где живут люди. Сумма нанесенного ущерба сейчас устанавливается.

Сведения об указанном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Причины возгорания и обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, накануне в селе Борятин Романовского района из-за возгорания сухостоя огнем уничтожено 27 домов на одной улице, один из спасателей получил сильные ожоги дыхательных путей.