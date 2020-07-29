В Житомирской области незаконно вырубили лес на 2,5 млн грн

Незаконная вырубка леса ГБР

Незаконную вырубку леса организовал руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий

В Житомирской области разоблачили руководителя одного из государственных лесохозяйственных предприятий, который организовал незаконную вырубку леса. Убытки составляют 2,5 млн грн. Об этом сообщает пресслужба ГБР.

В состав группы также вошли должностные лица государственной лесной охраны лесного хозяйства, специализированного лісозахисного предприятия и физические лица-предприниматели.

"Преступная группа действовала по согласованному плану, согласно которого при отводе насаждений в санитарные рубки в документы вносились заведомо недостоверные сведения о количественно-качественных характеристик древесины, а именно умышленно занижался имеющийся об’объем древесины на лесосеках и количество назначенных в рубку деревьев", - говорится в сообщении.

Злоумышленники незаконно вырубили более 300 деревьев разных пород.

За содеянное злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой.

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Во Львовской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая за два месяца организовала незаконную вырубку деревьев и последующая продажа на сумму свыше 1,2 млн гривен.