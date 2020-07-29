В Житомирской области незаконно вырубили лес на 2,5 млн грн
Незаконную вырубку леса организовал руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий
В Житомирской области разоблачили руководителя одного из государственных лесохозяйственных предприятий, который организовал незаконную вырубку леса. Убытки составляют 2,5 млн грн. Об этом сообщает пресслужба ГБР.
В состав группы также вошли должностные лица государственной лесной охраны лесного хозяйства, специализированного лісозахисного предприятия и физические лица-предприниматели.
"Преступная группа действовала по согласованному плану, согласно которого при отводе насаждений в санитарные рубки в документы вносились заведомо недостоверные сведения о количественно-качественных характеристик древесины, а именно умышленно занижался имеющийся об’объем древесины на лесосеках и количество назначенных в рубку деревьев", - говорится в сообщении.
Злоумышленники незаконно вырубили более 300 деревьев разных пород.
За содеянное злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой.
Во Львовской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая за два месяца организовала незаконную вырубку деревьев и последующая продажа на сумму свыше 1,2 млн гривен.