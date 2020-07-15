В Житомирской области из-за митинга перекрыли трассу Киев-Чоп

Сейчас полицейские организуют объезд для транспортных средств

В Житомирском районе на 128 км автодороги Киев – Чоп из-за акции протеста частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.

Согласно сообщению, утром 15 июля на 128 км автодороги Киев – Чоп, вблизи с. Гадзинки Житомирского района, участники акции частично ограничили движение транспорта. Протестующие двигаются по пешеходному переходу и пропускают только автомобили экстренных служб.

Как отмечается, на месте происшествия работают патрульные и представители превенции полиции ГУНП области. Правоохранители обеспечивают безопасность участников дорожного движения и проводят разъяснительную работу с протестующими.

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Напомним, недавно в Коростенском районе Житомирской области в результате опрокидывания легкового автомобиля пять человек, в том числе три ребенка, получили серьезные травмы и попали в реанимацию.