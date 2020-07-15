В Житомирской области из-за митинга перекрыли трассу Киев-Чоп
Сейчас полицейские организуют объезд для транспортных средств
В Житомирском районе на 128 км автодороги Киев – Чоп из-за акции протеста частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.
Согласно сообщению, утром 15 июля на 128 км автодороги Киев – Чоп, вблизи с. Гадзинки Житомирского района, участники акции частично ограничили движение транспорта. Протестующие двигаются по пешеходному переходу и пропускают только автомобили экстренных служб.
Как отмечается, на месте происшествия работают патрульные и представители превенции полиции ГУНП области. Правоохранители обеспечивают безопасность участников дорожного движения и проводят разъяснительную работу с протестующими.
Напомним, недавно в Коростенском районе Житомирской области в результате опрокидывания легкового автомобиля пять человек, в том числе три ребенка, получили серьезные травмы и попали в реанимацию.