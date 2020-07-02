В Житомирской области государству вернули незаконно добытый янтарь на сумму свыше 12,5 млн гривен, - СБУ

Камни обнаружили в феврале и мае прошлого года

В Житомирской области в доход государства конфисковали 9,2 тонны янтаря, который ранее изъяли в подпольных промышленных комплексах с нелегальной обработки солнечного камня. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, расфасованный по фракциям янтарь-сырец, обработанный камень и готовые изделия, обнаружили в феврале и мае 2019 года во время обысков у фигурантов производства в Одесской и Киевской областях.

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Кроме этого, на территории подпольных "производств" правоохранители изъяли почти два десятка станков для резки и огранки камня. Геммологическая экспертиза определила суммарную стоимость изъятого янтаря и изделий из него на более 12,5 миллиона гривен.

Как отмечается, Королёвский районный суд Житомира изъятые камни конфисковал в доход государства. Лиц, которые причастны к организации нелегального бизнеса, ранее суд признал виновными по ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно в Ровенской области изъяли незаконно добытый янтарь, стоимостью 1,2 млн долларов.