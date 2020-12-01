В Житомире стоматолог избил и проткнул глаз ножницами своей начальнице

ТСН

Задержанный свою вину не признал

В одной из стоматологических клиник Житомира 28-летний врач избил свою начальницу и проткнул ее глаз ножницами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

Так, инцидент произошел еще 19 ноября. В собственном кабинете в луже крови и без сознания обнаружили директора частной стоматологической клиники.

"В помещении стоматологического центра сотрудники обнаружили в кабинете с тяжелыми травмами головы и глаз директора, 1958 г.р. Женщина была без сознания. Ее безотлагательно доставили в больницу и прооперировали, спасая жизнь", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что главным подозреваемым является 28-летний стоматолог-ортопед. Он занимал у нее деньги на свадьбу и скрывал выручку, а начальнице стало известно об этом.

27 ноября оперативники задержали фигуранта и изъяли у него свидетельства его причастности к делу.

По словам сына потерпевшей, у его матери не было ни с кем конфликтов.

"Я никому не верю. Никаких денег он не должен, потому что он обеспечен был на все сто. Ни в каких средствах не нуждался, я не верю", - рассказал мужчина.

В свою очередь задержанный свою вину не признал. Если же суд докажет его вину, то ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Напомним, ранее в Славянске мать набросилась с кулаками на фельдшера экстренной медицинской помощи из-за отказа проводить ее ребенку ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19.