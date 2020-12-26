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В Житомире произошло ДТП с участием газовоза, людей из окрестных домов эвакуировали

ДТП с автоцистерной в Житомире ГСНС

Жертв и пострадавших нет

В Житомире водитель автоцистерны с газом не справился с управлением и вызвал дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 26 декабря, около 14:00 на ул. Чудновской. Водитель газовоза допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок.

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Известно, что в результате ДТП никто не пострадал. Цистерна неповрежденная, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).

Как отмечается, работники Нацполиции перекрыли движение и эвакуировали 12 жителей из двух близлежащих жилых домов.

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Напомним, ранее в Полтавской области в селе Копылы загорелся вагон, в результате чего два человека погибли.

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