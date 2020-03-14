В Житомире отменили автобусные рейсы до Радомышля, где умерла инфицированная коронавирусом женщина

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Ограничение будет действовать до конца месяца

Житомир отменил автобусное сообщение с Радомышлем, где была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на справочную службу центрального автовокзала Житомира.

В настоящее время ограничение хотят установить до конца месяца, но все будет зависеть от ситуации с заболеваемостью на коронавирус.

"До Радомышля автобусы сегодня не ходят. Нам сказали, что они туда не будут ездить до конца месяца. Что будет дальше, не знаем", - говорят работники автовокзала.

Электронное табло на вокзале сейчас показывает, что рейсы "Житомир-Радомышль" и "Житомир-Малин" через Радомышль задерживаются.

При этом председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко еще накануне рекомендовал перевозчикам отменить рейсы сообщением "Житомир-Радомышль" и "Киев-Радомышль".

Напомним, вчера, 13 марта, в инфекционном отделении Радомышльской райбольницы скончалась 71-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус после возвращения из Польши.

В настоящее время двух пациентов в Житомирской области проверяют на коронавирусную инфекцию.

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Как сообщалось, в Радомышле также останавливают движение транспорта и закрывают рынки.