В Житомире отменили автобусные рейсы до Радомышля, где умерла инфицированная коронавирусом женщина
Ограничение будет действовать до конца месяца
Житомир отменил автобусное сообщение с Радомышлем, где была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на справочную службу центрального автовокзала Житомира.
В настоящее время ограничение хотят установить до конца месяца, но все будет зависеть от ситуации с заболеваемостью на коронавирус.
"До Радомышля автобусы сегодня не ходят. Нам сказали, что они туда не будут ездить до конца месяца. Что будет дальше, не знаем", - говорят работники автовокзала.
Электронное табло на вокзале сейчас показывает, что рейсы "Житомир-Радомышль" и "Житомир-Малин" через Радомышль задерживаются.
При этом председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко еще накануне рекомендовал перевозчикам отменить рейсы сообщением "Житомир-Радомышль" и "Киев-Радомышль".
Напомним, вчера, 13 марта, в инфекционном отделении Радомышльской райбольницы скончалась 71-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус после возвращения из Польши.
В настоящее время двух пациентов в Житомирской области проверяют на коронавирусную инфекцию.
Как сообщалось, в Радомышле также останавливают движение транспорта и закрывают рынки.