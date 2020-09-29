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В Житомире на взятке погорел доцент университета

Фигурант требовал деньги за успешную сдачу вступительных экзаменов в университет

Правоохранители Житомира задержали доцента одного из национальных университетов во время получение взятки 2 900 долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, фигурант требовал и получил деньги от абитуриента учебного заведения, пообещав обеспечить успешную сдачу вступительных экзаменов в университет.

Сейчас продолжаются следственные действия, готовится ходатайство об избрании лицу меры пресечения и отстранении от должности.

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Напомним, ранее на Волыни правоохранители разоблачили городского главу и двух его сообщников, организовавших "схему" вымогательства средств за не создание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома.

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