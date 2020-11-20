В Житомире местный житель изготавливал порнографию и развращал детей

Злоумышленник распространял порнографию в соцсетях и побуждал детей делать то же

В Житомире правоохранители разоблачили местного жителя, который изготавливал и распространял порнографические материалы, а также развращал несовершеннолетних. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции Житомирской области.

Отмечается, что 36-летний мужчина с помощью мобильного телефона изготавливал фото и видеоматериалы порнографического характера при своем участии. Он распространял порнографию в соцсетях среди малолетних девушек через фейковые анонимные аккаунты. Кроме того, он побуждал детей к съемке и отправке ему подобных материалов.

Сегодня, 20 ноября, правоохранители провели обыск дома у фигуранта, во время которого обнаружили и изъяли доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершению преступлений. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении более десятка уголовных правонарушений, предусмотренных статьями об изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов, а также развращении несовершеннолетних.

Сейчас решается вопрос о применении к мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, недавно в Черниговской области правоохранители разоблачили коллекторскую фирму, которая распространяла поддельные порнографические материалы с изображениями кредитных должников. Злоумышленники брали фотографии своих жертв из соцсетей.