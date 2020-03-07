В Житомире 46-летний ветеран АТО покончил с собой

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента

Ветеран АТО Олег Котенко Фото из открытых источников

В одном из домов Житомира обнаружили тело мужчины, который совершил самоубийство, впоследствии было установлено, что погибшим оказался 46-летний волонтер, ветеран АТО, который занимался предпринимательской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.

Согласно сообщению, тело мужчины 1973 года рождения с огнестрельным ранением нашли в пятницу, 6 марта. Рядом лежало зарегистрированное оружие, владельцем которой был погибший.

Как отмечают правоохранители, все обстоятельства свидетельствуют о совершении самоубийства. С места происшествия были изъяты охотничий карабин, пуля и другие вещественные доказательства. В частности, зафиксировано повреждение потолка в коридорном помещении подъезда над местом, где произошло событие.

По информации СМИ, погибшим оказался разведчик и участник АТО Олег Котенко, который в последнее время занимался предпринимательской деятельностью в сфере строительства. У мужчины остались две дочери и жена Оксана.

Напомним, в Харьковской области правоохранители задержали двух злоумышленников, которых подозревают в совершении жестокого убийства женщины. Мужчины ограбили женщину, нанесли резаные раны головы и шеи, а затем сожгли тело в коллекторной трубе.