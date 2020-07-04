В Запорожской области в ДТП пострадали четыре ребенка

ДТП на автодороге Акимовка – Кирилловка ГСЧС

Травмировались дети от 2 до 8 лет и двое взрослых

В Запорожской области на автодороге Акимовка-Кирилловка произошло дорожно транспортное происшествие, что привело к травмированию шести человек, среди которых четверо – дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, авария случилась примерно в четыре часа дня вблизи деревни Краснотал Акимовского района. По предварительной информации, столкнулись две легковушки "Daewoo Lanos" и "BMW".

В результате травмированы двое взрослых и четверо детей.

Так, от силы удара автомобиль Daewoo Lanos деформировался, а 25-летнего водителя зажало конструкциями. В связи с этим спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи.

Кроме этого, во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет и два мальчика 3 и 8 лет.

По предварительной информации, травмированных госпитализировали в центральную районную больницу.

Новости по теме: Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП, более десятка пострадавших

Обстоятельства и другие подробности аварии устанавливаются.

Напомним, недавно на въезде в Киев столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего погиб один из водителей.