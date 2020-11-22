В Запорожской области перевернулась машина с представителями "ОПОРЫ", есть пострадавшие
Представители сети получили повреждения различной степени тяжести
В Запорожской области на автодороге " Одесса-Новоазовск" произошла авария с участием представителей гражданской сети "ОПОРА". Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Запорожскй области.
Отмечается, что водитель автомобиля "Volkswagen", в котором находились представители сети, не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание легковушки.
В результате аварии водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трактора, в результате чего погиб человек, а еще один пострадал. На момент ДТП в автобусе находилось восемь пассажиров.
Напомним, недавно в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик, в результате чего один человек погиб, а четверо получили травмы различной степени тяжести. Тогда водитель легковушки не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу.