В Запорожье задержали "минера" всех электростанций Украины

"Минер" находится на лечении в местной психбольнице

Иллюстративное фото Нацполиция

В Запорожье правоохранители задержали злоумышленника, который заявил о "заминировании" всех электростанций на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Отмечается, что сообщение о "минировании" поступило вчера, 2 октября. Мужчина позвонил в полицию и требовал передать ему 1 млрд долларов по указанному им адресу. Правоохранители, взрывотехники, кинологи и медики сразу выехали к Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, но информация о минировании не подтвердилась.

Как оказалось, звонок о "минировании" поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Сообщение оставил житель города Васильевка 1974 года рождения, который находится в больнице. Полицейские, которые провели осмотр по месту жительства "минера", изъяли 2 сим-карты и мобильный телефон.

Сейчас известно, что в полиции открыли производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

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Напомним, недавно в Киеве эвакуировали работников Центрального железнодорожного вокзала и пассажиров через информацию о минировании здания. Тогда работу вокзала ограничили, однако поезда курсировали по графику.