В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за первых случаев коронавирусной инфекции

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Четверо больных вернулись из-за рубежа, в частности из Египта и Куршевеля

В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию в связи с появлением первых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом на странице в Facebook сообщил Владимир Буряк, городской глава Запорожья.

"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14:00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайную ситуацию в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости!" - говорится в сообщении.

Известно, что четверо людей, которые заразились коронавирусной инфекцией, вернулись из Египта и Куршевеля.

Их возраст составляет от 41 года до 55 лет.

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В настоящее время больницы города готовы к борьбе с коронавирусом, к тому же планируется выделение дополнительных 100 млн гривен на нужды медучреждений для лечения пациентов.

Как сообщалось ранее, на Волыни коронавирусом заболел 7-летний ребенок.

Тем временем в Тернопольской области первый человек умер от коронавируса.

По состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.