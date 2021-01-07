В Запорожье вспыхнуло судно, есть пострадавший

Механик получил ожоги лица и конечностей второй степени

На борту грузового судна у острова Хортица произошел пожар, в результате чего один человек получил травму. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"7 января около 2:50 работники отделения полиции в речном порту "Запорожье" ГУНП в Запорожской области получили сообщение, что в акватории реки Днепр возле южной части острова Хортица на борту грузового судна произошел пожар", - говорится в сообщении.

На месте правоохранители выяснили, что в помещении каюты произошло замыкание электропроводки, которое и привело к пожару.

Отмечается, что во время пожара на борту находились капитан и механик. Последний получил ожоги лица и конечностей второй степени.

Сейчас спасатели локализовали пожар, пострадавший был доставлен в больницу.

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