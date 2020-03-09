В Запорожье умер ребенок, на которого в парке упала 200-килограммовая скульптура

Фото с места происшествия Информатор

Незакрепленная конструкция упала на девочку, когда та на нее вылезла

В Запорожье в больнице умерла 10-летняя девочка, на которую в местном центральном парке упала 200-килограммовая скульптура. Об этом сообщает пресофіцер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, передает Укринформ.

"По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девочку. Полиция начала расследование по двум статьям 367 и 115 Уголовного кодекса Украины", - сказала она.

Отмечается, что происшествие произошло накануне в коммунальном парке "Дубовый Гай". Ребенка без сознания госпитализировали в областную больницу.

Директор коммунального предприятия "ЦПКиО "Дубовый гай" Олег Комаренко сообщил изданию "Интерфакс-Украина", что скульптура, которая упала на ребенка, была демонтирована еще 5 марта, поскольку шаталась, после чего лежала на земле в ожидании перемещения на хозяйственный двор.

"Как демонтирована статуя снова там оказалась – у нас есть видео за все эти дни, и там видно, что какая-то группа из 5-6 человек эту статую поставила, грубо говоря, на попа. Следствие изъяло все эти видеозаписи. То, что демонтированную статую вернули на площадку, наши сотрудники не заметили. Скульптуры не были на балансе парка. Убрали статую – а она появляется, и почему девочка на нее прыгнула: я думаю, что это несчастный случай", - сказал он.

Кроме этого, Комаренко также сообщил, что, судя по имеющемуся в парке видео с камер видеонаблюдения, 8 марта в 14:10 двое девочек, родители которых сидели и праздновали в кафе на расстоянии около 150 метров, прибежали на площадку, одна полезла на дерево, другая на статую, и статуя упала.

В парке сообщили, что ряд деревянных скульптур были установлены в парке "Дубовая роща" в 2013 году после проведения в нем фестиваля деревянной скульптуры.

Ранее сообщалось, что в Херсоне из-за непогоды, которая стала причиной падения дерева, травмировалась ребенок 2007 года рождения.