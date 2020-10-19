live
Новости » События Читати новину українською

В Запорожье столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

ДТП с маршрутками в Запорожье Нацполиция Запорожской области

В результате ДТП пострадали трое человек

В Запорожье столкнулись два микроавтобуса, в результате пострадали трое человек. Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

"Правоохранители установили, что водитель маршрутного микроавтобуса Volkswagen LT 1953 года, осуществляя движение по улице профессора Толока в городе Запорожье, перед нерегулируемым пешеходным переходом снизил скорость своего движения и полностью остановился, предоставляя женщине-пешеходу перейти дорогу. В это время водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter 1981 года, который двигался позади автомобиля Volkswagen LT применил меры экстренного торможения, однако предотвратить столкновение с попутным транспортным средством ему не удалось. В результате водитель маршрутного микроавтобуса Volkswagen LT совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.

В результате ДТП телесные повреждения получили пешеход 1970 года рождения, а также двое пассажиров маршрутного такси Mercedes Sprinter. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Новости по теме:

Ранее сообщалось, что в Запорожье легковое авто влетело в маршрутку с пассажирами, в результате чего последняя перевернулась.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Илья Кива: Появление Зеленского в Раде – это очередное шоу, с уловками и манипуляцией Кива: "Всеукраинский опрос" Зеленского – это очередная манипуляция Илья Кива: Казачество – это символ свободы для Украины Илья Кива намерен инициировать ликвидацию антикоррупционных органов
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Бюджет-2021. Местные выборы. COVID-19 в Украине | Ток-шоу
Коммунальная революция. Новое карантинное зонирование. Бюджет-2021 | Детали дня | 19.10.20
Правительственные чистки? Предвыборные баталии. Зависимые от США | Ток-шоу
Заседание Согласительного совета депутатских фракций | 19.10.20
COVID-19: Вторая волна и локдаун? Экономика. Транш МВФ. Судьба Донбасса | Ток-шоу