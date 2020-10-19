В Запорожье столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

ДТП с маршрутками в Запорожье Нацполиция Запорожской области

В результате ДТП пострадали трое человек

В Запорожье столкнулись два микроавтобуса, в результате пострадали трое человек. Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

"Правоохранители установили, что водитель маршрутного микроавтобуса Volkswagen LT 1953 года, осуществляя движение по улице профессора Толока в городе Запорожье, перед нерегулируемым пешеходным переходом снизил скорость своего движения и полностью остановился, предоставляя женщине-пешеходу перейти дорогу. В это время водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter 1981 года, который двигался позади автомобиля Volkswagen LT применил меры экстренного торможения, однако предотвратить столкновение с попутным транспортным средством ему не удалось. В результате водитель маршрутного микроавтобуса Volkswagen LT совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.

В результате ДТП телесные повреждения получили пешеход 1970 года рождения, а также двое пассажиров маршрутного такси Mercedes Sprinter. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

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