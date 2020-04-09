В Запорожье сообщают о первой жертве от коронавируса

Украинские больницы Фото из открытых источников

Мужчине было 60 лет

В Мелитополе умер 60-летний мужчина, инфицированный коронавирусом. Об этом сообщила прессслужба Мелитопольского городского совета.

"60-летний житель города Мелитополя, который ранее был госпитализирован в Мелітопольську инфекционную больницу с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня скончался", - говорится в сообщении.

Больной находился в реанимационном отделении под присмотром медиков, был подключен к аппарату ИВЛ.

Вместе с тем народный депутат Сергей Минько на своей странице в Facebook написал о том, что умер его друг - успешный предприниматель Анатолий Пилипенко.

Ранее отдел охраны здоровья Мелитопольского горсовета не сообщал о том, что среди заболевших есть пациенты, подключенные к аппарату ИВЛ.

Всего по состоянию на 9 апреля, в городе 22 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, пятеро заболевших - дети, 1 пациент выздоровел.

Ранее сообщалось, что во Львове от коронавируса COVID-19 в одну ночь умерли супруги с Жовковского района.